Rdečelasa Geri tudi s pričesko h koreninam 'spajsic'

46-letna Geri Horner je svoj vzdevek "rdečka" (Ginger Spice) dobila predvsem po zaslugi rdeče barve las s svetlim pramenom, poleg njenega očitnega dolgega jezika in radožive narave. Vsaj tako jo imajo v spominu vsi oboževalci in predvsem oboževalke, ki so občudovale njen "girl power" v 90. letih prejšnjega stoletja.

Geri se je od takrat precej spremenila, shujšala, postala bolj fit, rodila otroke in se poročila, a za napovedano tunrejo Spice Girls se je očitno vrnila h koreninam. Ima namreč spet rdeče lase, ko se bo 24. maja na britanske odre vrnila v družbi kolegic Emme Bunton, Mel B inMel C.