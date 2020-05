Rdečelasi milijonar, ki z gotovino kupuje hiše in stanovanja

Po objavi liste tisočih najbogatejših v Britaniji se, kar je presenetljivo, največ govori ne o kakšnem od milijarderjev, ampak o najbogatejšem med mladimi glasbeniki, ki še nimajo trideset let. Na prvem mestu je že drugo leto zapored globalno najbolj znani rdečelasi Anglež Ed Sheeran, ki ima šele 29 let, pod palcem pa že dobrih 223 milijonov evrov. O njenem se največ govori zato, ker se nerad zadolžuje in kar z gotovino kupuje predvsem hiše in stanovanja.