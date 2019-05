Rdeči 'Power Ranger' umrl v 39. letu starosti

Po poročanju tujih medijev je v novozelandski prestolnici Wellington v svojem domu umrl 38-letni igralec Pua Magasiva , znan po vlogi Shanea Clarka oziroma rdečega 'Power Rangerja' v seriji Power Rangers (ta je nastala po vzoru japonske različice Super Sentai). Serija je prišla na velike ekrane v začeku 90. let ter se tako zaradi zgodbe kot posebnih moči petih junakov, 'Power Rangerjev', prikradla v srca številnih otrok in mladostnikov.

Policijski izvedenci so v izjavi za javnost dejali, da je šlo za nenadno smrt brez predhodnih indicev – okoliščine in vzrok pa zaenkrat še preiskujejo.

Magasiva je nastopil tudi v priljubljeni novozelandski seriji Shortland Street, produkcijska hiša South Pacific Pictures pa je ob novici o njegovi smrti podala uradno izjavo: ''Vsi smo popolnoma pretreseni ... Pua je bil del 'South Pacific Pictures' dolga leta. Naše misli in srca so v tem trenutku z njegovo družino.'' Magasiva se je pred dobrim letom dni poročil z Lizz Sadler, pred tem pa je bil od leta 2012 do 2015 v zakonu s Kourtney Magasiva, s katero je imel tudi otroka.