Odziv Emily Blunt na to, da je njen mož postal najbolj seksi moški leta

Emily se je namreč vključila v intervju in se pošalila, da bo njuno hišo prelepila z naslovnico revije. "A ste to ujeli na kameri? Ker mislim, da je to kot zavezujoča pogodba," se je odzval Krasinski, z oskarjem nominirana igralka pa je pripomnila: "Mojima otrokoma bo to zelo všeč, sploh ne bo čudno." Spomnimo, John in Emily imata dve hčerki, 10-letno Hazel in dve leti mlajšo Violet, ki ju skrbno varujeta pred radovednimi očmi javnosti.