Reakcija jokajočega dojenčka, ko sliši pesem Petra Graše

Na posnetku zgoraj, ki ga je eden najpriljubljenejših hrvaških glasbenikov, Petar Grašo, delil na svojem Instagramu, je vidno, kako se je dojenček po imenu Jakov, intenzivno jokal, čeprav ga je njegov oče pestoval v naročju in ga skušal potolažiti. Ko mu je prek telefona začel predvajati glasbenikovo pesem z naslovom Fritula, pa se je dojenček popolnoma umiril. Videti je, kot bi ga melodija in Grašev glas umirila do te mere, da je postal zaspan.

42-letni Petar je ob objavi videoposnetka zapisal: ''No, tako pravzaprav deluje pesem Fritula (smeh). Jakov, močno si me razveselil!''