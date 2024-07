Reakcija Taylor Swift na okajenega obiskovalca njenega koncerta

"To je bilo celo popotovanje," je zapisala v komentarjih in priložila emotikon nasmeha. Da je video zabaven, so se strinjali tudi ostali uporabniki, našli pa so se tudi nekateri, ki njegovega obnašanja in uživanja alkohola na koncertu, kjer je veliko mladih, niso odobravali. "Več si se ukvarjal s sabo, kot s koncertom," je zapisala ena od uporabnic, druga pa dodala, da bi bilo stati zraven njega na koncertu prava nočna mora. A zdi se, da Taylor Swift takšen način spremljanja njenega koncerta ni zmotil.

Taylor se že nekaj časa mudi na stari celini, kjer jo tekom poletja čaka še veliko koncertov, tudi v naši bližini. Obiskala bo namreč Dunaj in Milano.