Rebecca de Alba pred leti zanosila z Rickyjem Martinom

Preden je Ricky Martin marca 2010 v javnosti odkrito priznal, da je gej, je bil več let v zvezi z manekenko Rebecco de Alba. Ta je v enem zadnjih intervjujev spregovorila o tem, da je pod srcem nosila njegovega otroka.

icon-expand Ricky Martin je bil nekoč v zvezi z Rebecco de Alba. FOTO: AP

Znano je, da sta bilaRebecca de Alba in Ricky Martin med letoma 1994 in 2005 v razmerju. Bila sta celo tik pred poroko, kot je že večkrat omenila danes 56-letna manekenka in voditeljica. Njuna romantična zveza je bila tako resna, da sta načrtovala tudi družino, a je bila nosečnost po naravni poti žal prekinjena. "Da, zanosila sem (z Rickyjem Martinom) in (otroka) sva izgubila," je De Alba razkrila za enega od mehiških medijev, poroča People en Español."Pravim, da sva ga izgubila, ker je bil človek, ki je bil popolnoma vpleten." Ob drugi priložnosti je voditeljica razkrila, da je bila smrt otroka velika bolečina za pevca uspešnice Livin' La Vida Loca. Vendar sta se brezpogojno podpirala in skupaj jima je uspelo premagati tiste težke trenutke v življenju. Rebecco so v tem času večkrat spraševali glede materinstva. Zato je pojasnila razloge, zaradi katerih se je odločila, da se bo dokončno odrekla otrokom, kar pa ne pomeni, da se kot ženska počuti nepopolno. "Seveda sem si želela biti mama," je dejala.

"V mojem življenju je bil trenutek, ko sem se zaradi življenjskih okoliščin in starosti že odločila, da ne bom več tvegala materinstva, toda imela sem več splavov," je priznala."Že nekajkrat sem zanosila, vendar sem vse izgubila." Glede razmerja z Rickyjem Martinom, ki je marca 2010 javno razglasil svojo homoseksualnost, se Rebecca de Alba požvižga na kritike, saj ve, da je bilo tisto, kar sta doživela kot par, zelo pristno, in to je edino, kar ji je pomembno. "Bila sem z njim, ker sva se povezala, saj je bil on star 18 in jaz 24 let; bila sva tesna prijatelja. Prijateljstvo se je spremenilo v ljubezen. Prestal je svoj proces in nekega dne se je odločil, da ne želi več biti z mano oz. s katero koli žensko," je povedala za konec.

icon-expand Rebecca de Alba FOTO: Profimedia

Če 56-letni Rebecci ni bilo dano biti mama, pa si je Ricky Martin ustvaril veliko družino. Leta 2008 je prvič postal oče dvojčkovMattea in Valentina, ki ju je rodila nadomestna mati. Že takrat so se pojavili dvomi o njegovi spolni usmerjenosti. Ricky in Jwan Yosef sta se spoznala aprila leta 2016, leto kasneje pa sta se sprehodila do oltarja. Že takrat sta dala vedeti, da si želita skupnega otroka, in tako sta se decembra 2018 razveselila deklice Lucie. Oktobra lani pa sta presenetila z novico, da sta dobila še sina Renna.