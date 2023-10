Rebecca Loos: David Beckham igra žrtev in dela vtis, kot da sem lažnivka

Od afere med Davidom Beckhamom in Rebecco Loos je minilo že 20 let, a njuna ljubezenska romanca zaradi nove dokumentarne serije šele zdaj dobiva jasno sliko. Nogometaš je kljub priznanju, da je res storil napako, v seriji poskrbel, da je njegovo ime precej bolj 'čisto' kot ime njegove nekdanje pomočnice. A 46-letnica se je odločila, da k razkritju zgodbe pristavi svoj lonček, in slavnega športnika označila za igralca.

Nova dokumentarna serija Beckham je končno razkrila skrivnosti afere med Davidom Beckhamom in Rebecco Loos. Kljub temu, da sprva zadev ni želela komentirati, se je zdaj oglasila tudi 46-letnica in povedala, da vse le ni tako, kot je videti v seriji. "Razumem, da mora David skrbeti za svojo javno podobo, a v tej zgodbi igra žrtev in dela vtis, kot da sem jaz lažnivka, ki si je celotno zadevo izmislila," je povedala v intervjuju za Daily Mail.

Nekdanja pomočnica priljubljenega zvezdnika, s katerim sta imela afero leta 2003, ko je nogometaš začel igrati za Real Madrid, je priznala, da se počuti, kot bi jo želel David prikazati krivo za trpljenje njegove žene Victorie. "Igra na igro 'ubogi jaz'. Posredno namiguje, da sem za vse kriva jaz. Moral bi prevzeti več odgovornosti za svoja dejanja," je odločna Rebecca, ki ji je žal, da se je 48-letnik v svojem dokumentarcu sploh dotaknil njunega razmerja. Kot je še povedala, je bila prepričana, da je to za njima, dolgo časa pa je tudi oklevala, ali bi se ob izidu serije sploh oglasila. "Eno je zadrževati zasebno življenje zase. Druga stvar pa je zavajanje javnosti. In toliko ljudi je na vse to pozabilo. Toliko ljudi je vse to pustilo za seboj, celotno afero, škandal in vse. In spet ga je potegnil nazaj na način, ki vpliva na moj ugled," je razkrila Španka.

icon-expand Rebecca pravi, da njen namen nikoli ni bil razdreti zakona Davida in Victorie. FOTO: Profimedia

Danes z družino živi na Norveškem, stran od radovednih oči javnosti. "S svojo serijo me je ponovno izpostavil," je povedala in dodala: "Dolgo sem razmišljala, ali naj o tem spregovorim. Če bom molčala, bom znana kot lažnivka, tista, ki si je izmislila zgodbe. A tudi jaz imam družino in imam otroke, ki imajo Google in lahko tudi gledajo dokumentarce. Želim, da vedo, da je bila njihova mama dovolj pogumna, da se je zoperstavila in zavzela za resnico."