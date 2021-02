Rebel Wilson 11 let mlajšega milijonarja pustila prek sporočila

Rebel Wilsonje milijonarju Jacobu Buschu poslala sporočilo, v katerem je zapisala, da nista več skupaj, poroča britanski Daily Mail.

40-letna avstralska igralka je nekdanjega partnerja namreč pustila pred približno dvema tednoma oziroma tremi tedni, je povedal vir za Us Weeklyin dodal: "To ga je zelo prizadelo."

Spomnimo, da sta nekdanja zaljubljenca božično-novoletne praznike preživljala v Coloradu. "Tik pred počitnicami sta odpotovala v Aspen in se imela super. Potem je (Jacob) odšel na Florido, da bi bil s svojo družino, in jo povabil zraven, ker si je resnično želel, da bi jo spoznali. Vendar ona v to ni nikoli privolila," je povedal vir za Us Weekly. "Ves čas med počitnicami sta se pogovarjala in imela odlično komunikacijo, potem pa je naenkrat postala tiha."

Vir je pristavil, da je 29-letni Busch po razhodu "resnično potrt", vendar ji ''ničesar ne zameri''.

Busch je bil ''nor na (Rebel) že od leta 2019" in "v vsem tem času sta se srečevala in dobivala … in ohranjala svoje prijateljstvo in nato konec poletja postala par."