Rebel Wilson dejala, da družina njenega dekleta ni navdušena nad njuno zvezo

"Žalostno je opazovati, kaj je to povzročilo njeni družini. Upajmo, da bodo ljudje spremenili svoj odnos do teh stvari," je še dodala 42-letnica v pogovoru z voditeljicama Brittany Hockley in Lauro Byrne .

Z novico, da je dobila hčerko, se ji je uresničila dolgoletna želja, da bi si tudi sama ustvarila lastno družino. Takrat je dejala: "Neizmerno ponosna sem, da sem dobila hčerko Royce Lillian, ki sem jo dobila s pomočjo nadomestne mame. Ljubezni, ki jo čutim do nje, ne morem opisati. Je čudovit čudež."

Igralka se je ob tej priložnosti zahvalila vsem, ki so ji pomagali na poti, da je postala mama, in pohvalila čudovito žensko, ki ji je omogočila vse skupaj. "Hvala, da ste mi pomagali, da sem lahko ustvarila svojo lastno družino. To je res najboljše darilo! Mali Roycie bom dala vso ljubezen in hitro se učim, a vse spoštovanje vsem mamam. Ponosna sem, da sem lahko v vašem klubu," je takrat zapisala zvezdnica.