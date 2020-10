Rebel Wilson do zastavljenega cilja ločijo le še trije kilogrami

Rebel Wilsonje bila od nekdaj močnejše postave. Leto 2020 je zanjo še posebej prelomno, saj se je podala na pot zdravega načina življenja in v svoje življenje vpeljala več gibanja ter spremenila svoj jedilnik. V začetku leta si je zadala cilj, da bo izgubila 75 kilogramov, danes pa je na Instagramu sporočila, da jo do zastavljenega cilja ločijo samo še trije kilogrami.

"Pripravljam se na čudovit teden, ki je pred menoj. Za menoj je naporen teden, saj sem kar trikrat vstala ob šestih in se podala na daljši sprehod. Naredila sem celo nekaj šprintov po 100 metrov, da sem povečala svoj srčni utrip (čeprav je moj 'šprint' verjetno za koga drugega le počasen tek (nasmeh)). A sem ponosna nase in zdaj me ločijo le še trije kilogrami do zastavljenega cilja," je zapisala pod nedeljsko objavo, ki jo je pospremila s fotografijo na vrhu hriba, od koder se je razprostiral čudovit razgled.