Rebel Wilson javnosti predstavila svoje dekle

Komičarka in igralka Rebel Wilson je sporočila, da je v novi ljubezenski zvezi, a je ta oseba nekdo, za katerega ni pričakovala, da se bo vanj zaljubila. Zvezdnica je na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo s svojim novim dekletom, podjetnico Ramono Agruma, ob njej pa zapisala, da je iskala princa, našla pa princeso.

Rebel Wilson pravi, da je ljubezen ljubezen, ne glede na to, v kakšni obliki je. 42-letna igralka in komičarka je na družbenem omrežju Instagram objavila skupno fotografijo s svojo novo izbranko, podjetnico Ramono Agruma, s tem pa presenetila marsikoga. A igralka se s tem ne obremenjuje, saj je sveže zaljubljena in srečna.

icon-expand Rebel Wilson FOTO: Profimedia

"Mislila sem, da iščem princa, a morda sem ves ta čas v resnici iskala princeso," je zapisala 42-letna igralka. Ob pripisu je dodala še emotikon mavrice in srca ter dodala ključnik z besedama ljubezen je ljubezen. Na fotografiji je označila svojo novo izbranko Ramono Agruma, ki je ustanoviteljica v Los Angelesu lociranega podjeta z oblačil. Zvezdničini oboževalci so nad novico navdušeni, pod fotografijo pa so se takoj zvrstili komentarji podpore, med katerimi so bili tudi tisti, ki jo jih zapisali njeni znani prijatelji. "Tole je super. Nič ni boljšega, kot najti srečo," je zapisal televizijski kuharski mojster Andrew Zimmern.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zvezdnica je pred mesecem razkrila, da je srečno zaljubljena, a identitete svoje izbranke še ni razkrila. Dejala je tudi, da je bila v letu 2019 na 50 zmenkih, leto pa je poimenovala kar Leto ljubezni. "Načrtno sem se odločila, da bom šla na zmenke z več ljudmi in imela to izkušnjo, za katero vem, da ni normalna. To mi je pomagalo, da sem ugotovila, kaj mi je všeč in kaj mi ni. Bilo je zabavno in mislim, da ni bil na koncu nihče prizadet, za to pa so vedeli le moji najbližji prijatelji," je povedala v podcastu pred mesecem.