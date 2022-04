Rebel Wilson je nekoč učiteljico spravila v jok

Rebel Wilson je gostovala v pogovorni oddaji Jimmyja Kimmla, kjer je voditelju razkrila nekaj potegavščin, ki jih je izvedla v najstniških letih. Spominjala se je, kako je v dijaškem domu "organizirala pobeg", saj je ugotovila geslo za alarm, ga vklopila in sošolce prigovarjala, naj hitro zapustijo dom. "Imeli smo rešetke na oknih. Šlo je za dobro krščansko šolo," je dejala in dodala, da je bila sicer dobra učenka. Obiskovala je številne obšolske dejavnosti, med drugim je bila tudi kapetanka košarkarske ekipe in knjižni molj, a tu in tam se je rada pošalila.

"Enkrat sem za nekaj ur zaklenila učiteljico v omaro." Pojasnila je, da ima sedaj zaradi neprimernega dejanja slabo vest, a takrat se ji je to zdela dobra ideja. "Bila je nesramna učiteljica. To je bilo dobro maščevanje." Razložila je, da je učiteljico v omaro spravila tako, da se je pretvarjala, da je nekaj notri, ko je ta vstopila, pa je zvezdnica hitro zaklenila vrata. "Ja, jokala je. In ni vedela, katera punca jo je potisnil noter, zato nas je zbrala in vprašala: 'Katera je bila?' In rekla sem jim: 'Nič ne povejte, nič ne povejte,' a nato me je ena izdala."