Rebel Wilson je oboževalcem zaupala, da ima težave s plodnostjo

Rebel Wilson se je odločila, da svoje težave z zanositvijo deli s svojimi oboževalci, saj se ne more obrniti na nikogar drugega. Komedijantka je objavila fotografijo, na kateri na plaži pozira v črnih oblačilih, v ozadju pa so vidni temni oblaki. Pod njo je zapisala: “Danes sem dobila slabe novice in nikogar ni, ki bi mu jih lahko zaupala, ampak menim, da jih nekomu moram. Vse ženske, ki imate težave s plodnostjo, vem, kako se počutite. Vesolje deluje na skrivnostne načine in včasih nič nima smisla, ampak upam, da bo skozi vse temne oblake zasijala luč.”

Pod objavo so ji številni oboževalci izkazali podporo. Alexis Knapp, njen soigralec iz filma Prava nota, je poleg emotikona strtega srca zapisal: “Zelo mi je žal, draga. Tudi sam sem to izkusil.” Rebelina prijateljica Chrissy Metz je pod objavo komentirala, da ji pošilja ljubezen. Podporo so avstralski igralki izrazili tudi njeni oboževalci; eden izmed njih je napisal: “Tvoja ranljivost me navdihuje. Upam, da ti bodo vsa sporočila podpore vsaj malenkost dvignila brado. Temni oblaki so zgolj začasni.” Drug oboževalec je pohvalil njeno pogumnost, da je javno delila tako osebno zgodbo: “Težave z zanositvijo so fizično in duševno težke. Prosim, poskrbi zase, imej se rada, pripravi si kopel, masko za obraz in čaj ali spij kozarec vina. Naredi to, kar je potrebno. Pomembna si in ljubljena.”

41-letna igralka je imela nekaj težavnih mesecev, saj se je februarja razšla s svojim fantom, enajst let mlajšim milijonarjem Jacobom Buschem.