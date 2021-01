Rebel Wilson: Ljudje se po izgubi teže do mene obnašajo drugače

Rebel Wilson je po izjemnem dosežku, ko je v enem letu uspela doseči svojo idealno težo, opazila, da se ljudje do nje po spremembi obnašajo drugače. Sama pravi, da je ostala ista kot leta prej, ko se je borila z odvečnimi kilogrami, njen novi videz pa je očitno vplival na ljudi iz njene okolice.

Rebel Wilson opaža, kako drugače se ljudje do nje obnašajo sedaj, ko je vitkejša.

Med gostovanjem v oddaji ene od avstralskih radijskih postaj je razložila, kaj jo je v preteklih mesecih najbolj presenetilo: " Mislim, da sem bila videti dobro tudi prej, ne glede na konfekcijske številke, vedno sem bila zelo samozavestna. " Zvezdnica filmov Prava nota je dodala, da v njenem primeru ni šlo za to, da prej ne bi bila prepričana vase, po izgubi teže pa pretirano samozavestna, saj se je vedno počutila enako. Znatno spremembo pa je zato opazila pri ljudeh, ki z njo komunicirajo.

"Resnično se mi zdi zanimivo, kako s teboj ravnajo drugi ljudje. Včasih biti močnejše postave pomeni tudi, da te ljudje niti ne opazijo," je povedala 40-letnica, ki se je po telesni spremembi začela zavedati, da ji ljudje odpirajo vrata, ji jih tudi pridržijo, se ponudijo, da ji do avtomobila odnesejo težke vrečke z nakupljeno hrano. To ji je dalo misliti: "Ali se to drugim ljudem dogaja vse življenje," saj sama tega nikoli ni bila deležna.