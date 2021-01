Rebel Wilson: V Afriki so me skupaj s prijateljicami ugrabili moški s pištolami

40-letnica je povedala, da je s skupino žensk potovala po podeželskem delu države in jo sredi poti ustavili moški z velikim terenskim vozilom, v njih uperili pištole in jim ukazali, da zapustijo vozilo."Nekoč v Afriki so me ugrabili. To je bilo na podeželju Mozambika. Bile smo na tovornjaku in prišli so možje s pištolami in nam ukazali, da gremo na njihov tovornjak. Odpeljali so nas do neke hiše in nam ukazali, da se usedemo na tla. A kot se spomnim, sem se zelo dobro odzvala. Ostala sem mirna," je povedala Rebel in dodala, da je ženskam rekla, naj sklenejo krog in se med seboj primejo za roke, če bi morda zaspale in če bi hoteli katero od njih odpeljati. Dekleta so namreč v neznani hiši, kamor so jih prepeljali ugrabitelji, preživela vso noč.

A naslednje jutro je bilo vse v redu. Rebel še danes ne ve, kdo so bili ugrabitelji, a so jim zjutraj rekli, da se lahko vrnejo k svojemu vozilu in odpravijo naprej na pot. Ugrabitelji naj bi iskali prepovedane substance, ki pa jih niso našli.

"K sreči nismo bile poškodovane. Ko so prišli in rekli, da lahko odidemo, nismo postavljale nikakršnih vprašanj, samo šle smo. Mogoče so mislili, da v podvozju vozimo prepovedane stvari, predvsem drogo."

Voditelj Middleton je bil šokiran: "Pričakoval sem, da boš povedala zgodbo, kako si se iz oči v oči srečala s pajkom ali kačo. In potem mi poveš, da so vas ugrabili moški z orožjem. Posneti moraš dober akcijski film, preprosto moraš!"