Rebel Wilson na rdeči preprogi predstavila novega spremljevalca

Priljubljena igralka, ki se je v preteklem letu podala na pot bolj zdravega načina življenja, je po novem srečna tudi v ljubezni. Na preteklem monaškem dogodku v organizaciji princa Alberta je javnosti predstavila novega spremljevalca, potomca pivovarske dinastije.

Rebel Wilson se je z novim fantom sprehodila po rdeči preprogi in tako javnosti potrdila zvezo z 29-letnikom. Jacoba Buscha so tako številni oboževalci v družbi zvezdnice videli prvič. 40-letna igralka je nekaj fotografij z izbrancem ponosno objavila tudi na svojem profilu na omrežju Instagram. Na slikah, ki so sledilcem na voljo zgolj 24 ur, je zaljubljen par v družbi mnogih velikih imen, ki so se udeležili dogodka v Monaku, med drugim je bilo na sprejemu mogoče opaziti tudi igralki Kate Beckinsale in Helen Mirren.

icon-expand Rebel Wilson FOTO: Profimedia

Hollywoodska smetana se je pojavila na dogodku, ki ga organizira princ Albert in je namenjen ozaveščanju glede skrbi za naravo ter spodbudi k varovanju našega planeta. Gala večer je ponudil tudi rdečo preprogo, na kateri so se nekateri zvezniki lahko po dolgem času sprehodili v elegantnih kreacijah. Rebel je zasijala v dolgi obleki iz kolekcije Rene Ruiz, z novim izbrancem pa sta delovala srečno in zaljubljeno.

icon-expand Rebel Wilson FOTO: Profimedia