Rebel Wilson o hčerki Royce: 'Zelo rada posluša Adele'

Rebel Wilson zelo uživa v vlogi mame, na svojo sedemmesečno hčerko Royce Lillian pa je tako ponosna, da njene fotografije pogosto deli tudi na družbenih omrežjih. A kljub vsem užitkom se je igralkin življenjski slog, zdaj ko je mama, spremenil. "Vstanem okoli 5. ure zjutraj, ko se Royce zbudi. In ja, to postane utrujajoče, a otroku moraš posvetiti pozornost," je priznala za Extra TV .

Vsi starši bi se zagotovo strinjali s slavno igralko, da je skrb za tako majhnega otroka precej naporna, zato ni čudno, da zvezdnica z malčico kdaj tudi zaspi. "Včasih enostavno moram z njo zadremati," je razkrila in dodala: "To je povsem drug element mojega življenja, ki je preprosto čudovit na veliko načinov in tako utrujajoč na veliko načinov."