Rebel Wilson o Meghan Markle: Ni preveč topla oseba

Avstralska igralka Rebel Wilson je priznala, da nima najboljšega mnenja o Meghan Markle. Z vojvodinjo Susseško sta se srečali v Santa Barbari v Kaliforniji. Kot je povedala 43-letnica, se ji stanovska kolegica enostavno ni zdela tako "kul" in topla oseba, medtem ko jo je princ Harry popolnoma očaral. Zvezdnica je obenem še priznala, da je za Meghanine reakcije mogoče krivo obnašanje njene mame, ki je nekdanjo članico kraljeve družine takoj napadla z vprašanjem o otrocih.

Rebel Wilson je spregovorila o srečanju z Meghan Markle.

V pogovoru z voditeljem Andyjem Cohenom v oddaji Watch What Happens Live with Andy Cohen je 43-letna zvezdnica med drugim priznala tudi, da je na Meghanine reakcije morda vplivala njena mama Sue Bownds. "Moja mama je bila rahlo nesramna in jo je naprej vprašala, kje so njeni otroci," je razkrila Rebel in dodala, da je mamo sicer takoj ustavila, da naj ne sprašuje tega. "Verjetno si je mislila, kdo so ti nadležni 'obsojenci' iz Avstralije? Morda je to krivo, da je bila slabe volje," se je še pošalila.

Za razliko od Meghan pa je imela Wilsonova o princu Harryju popolnoma drugačno mnenje. 38-letnik jo je preprosto navdušil. "Bil je zelo ljubek. Enostavno ne bi mogel biti lepši," je dejala igralka, ki sicer nobenega člana kraljeve družine prej ni poznala, imeli so samo skupnega prijatelja.

Meghan Markle in princ Harry

Oboževalci avstralske igralke so se po intervjuju znašli na različnih bregovih, kar so izrazili v komentarjih pod objavo na Instagramu. Nekateri so bili mnenja, da se je Meghan po opisu dogodka sodeč obnašala preveč ošabno in 'kraljevsko', drugi pa se niso strinjali z igralkino obtožbo, da je vojvodinja hladna oseba. Med komentarji so se našli tako tisti, ki so Rebel očitali, da je preveč kritična do Meghan, kot tudi tisti, ki so prepričani, da je njen vtis o nekdanji članici kraljeve družine popolnoma pravi.