Rebel Wilson odkrito: Nedolžnost sem izgubila, ko sem bila stara 35 let.

Poudarila je, da to ne pomeni, da morajo mlajši čakati na svoja trideseta, le da ne bi smeli čutiti pritiska. Igralka in komedijantka je priznala, da se je v najstniških letih sramovala dejstva, da še ni imela spolnega odnosa. Nekoč se je celo zlagala svoji najboljši prijateljici, saj se je želela izogniti dejstvu, da je 'vzcvetela' nekoliko pozneje kot ostali. Včasih je celo zapustila prostor, ko je tema pogovora nanesla na spolni odnos.

"Spomnim se, da sem dejala, da sem nedolžnost izgubila, ko sem bila stara 23 let in ljudje so dejali, da je to zelo pozno. Sama pri sebi sem si dejala, da bom videti kot največja zguba, ker sem imela 35 let." Sedaj, ko je igralka v svojih štiridesetih, čuti, da bi svojo seksualnost bolj raziskovala, če bi bila rojena v mlajši generaciji. "Vedela sem, da me privlačijo moški ter da je bilo to normalno," se je spominjala zvezdnica, ki je danes srečna v zvezi z zaročenko Ramono, s katero imata hčerko Royce.