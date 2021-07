Rebel Wilson odkrito o razlogih za hujšanje: večja možnost za zanositev

Zvezdnica trilogije Prava nota je med pandemijo lani vztrajno in pridno trenirala, kilogrami pa so se kar topili. Svoje rezultate je vse leto pridno in vestno dokumentirala na družbenih omrežjih, novembra lani pa je sporočila veselo novico o izgubi kilogramov: "Svoj cilj sem dosegla že en mesec prej. Številka sicer ni pomembna, ampak bolj to, da sem zdrava. Kljub temu sem potrebovala oprijemljive meritve in številko, ki sem jo imela za cilj, in to je bilo 75 kilogramov," je ponosno sporočila svoj dosežek.

Leto 2020 je bilo za igralko prelomno na več področjih, tudi na ljubezenskem. Septembra se je na rdeči preprogi prvič pojavila z novim izbrancem, 11 let mlajšim Jacobom Buschem. Skupaj sta bila sicer ''le'' šest mesecev, saj sta februarja letos naznanila, da se razhajata.