Rebel Wilson pojasnila, kako je premagala čustveno prenajedanje

"Poskušala sem z dietami, poskušala sem s telovadbo, nikoli pa nisem delala na duševnem zdravju. Ko sem se končno posvetila tudi tej plati, sem spoznala, da je to v resnici trik do uspeha."

"V začetku leta 2020, ko se je zaradi pandemije vse nekoliko zaustavilo, sem se zelo posvetila svojemu zdravju," je v pogovoru dejala igralka, ki je čas, preživet v pandemiji, izkoristila za izboljšanje tako fizičnega kot duševnega zdravja. "Jasno je, da nisem popolna. Še včeraj sem v svoji kadi jedla sladoled," se je pošalila Wilsonova, ki se je v preteklosti soočala s čustvenim prenajedanjem, zaradi katerega je bila pot do transformacije telesa zelo težavna. "Potovala sem po vsem svetu. Sedenje na letalu in prenažiranje s sladkorjem je bila moja razvada. Mislim, da sem trpela predvsem za čustvenim prenajedanjem in stresom, ki se je rojeval iz dejstva, da sem po svetu postala prepoznavna. Slava s seboj namreč prinaša veliko mero stresa in zdi se, da sem se v preteklosti z njim soočala s pomočjo krofov."

Igralka je uspeh za bolj zdrav način življenja pripisala tudi dejstvu, da je dopolnila štirideset let in s tem postala bolj samozavestna ter močna kot ženska, saj je končno spoznala, kaj je zanjo dobro in kaj ne. "Rada imam svoje obline in mislim, da nikoli ne bom presuha, se pa sedaj počutim veliko bolj zdravo," je še zaključila Wilsonova, ki bo po treh letih premora od igra stopila v čevlje srednješolske navijačice, ki se po dvajsetih letih prebudi iz kome in ugotovi, da ni več to, kar je nekoč bila.