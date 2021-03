Rebel Wilson: popolno razvajanje za rojstni dan, oglasil se je bivši

Čeprav v igralkinem srcu ta hip ni nikogar posebnega, pa to seveda ne pomeni, da je osamljena. Njene prijateljice so ji pričarale nepozaben dan, in sicer so se razvajale v luksuznem hotelu The Maybourne Beverly Hills

Slavljenka je na Instagramu objavila fotografijo iz hotelske sobe, na kateri na postelji pozira v družbi šestih prijateljic. Vse nosijo kopalne plašče, na katerih so všite inicialke njunih imen in priimkov. Obdane z rožnatimi baloni, v ozadju pa lahko vidimo ogromne balone s črkami igralkinega imena ''Rebel''.