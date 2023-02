Rebel Wilson potrdila, da sta z Ramono Agruma zaročeni

Igralka Rebel Wilson in podjetnica Ramona Agruma sta uradno zaročeni. Zaroko je na družbenem omrežju Instagram potrdila zvezdnica filma Prava nota, ki je razkrila, da je bila zaroka magična, zgodila pa se je v Disneylandu. Prstan so oblikovali v hiši za luksuzni nakit Tiffany, zaročenki pa sta z veseljem pristali na to, da se bosta poročili.

"Rekli sva 'da'," je v objavi na družbenem omrežju Instagram zapisala igralka Rebel Wilson, ki je z deljenjem fotografij potrdila, da sta s podjetnico Ramono Agruma zaročeni. Romantična zaroka se je zgodila v tematskem parku Disneyland, 42-letna igralka pa se je v objavi zahvalila vsem, ki so pomagali pri presenečenju in organizaciji. icon-expand Rebel Wilson in Ramona Agruma sta zaročeni. FOTO: Instagram Na eni izmed fotografij je Rebel, ki drži škatlico s prstanom, na drugi pa sta zaročenki, ki praznujeta veselo novico. Nekaj fotografij je na svojem profilu delila tudi Ramona Agruma. Igralka podrobnosti o tem, kdaj natančno sta se z Ramono zaročili, ni delila, je pa novembra na družbenem omrežju zanikala, da sta s partnerico zaročeni. "Hvala vsem za lepe želje, vendar nisva zaročeni," je takrat zapisala. icon-expand Zaročili sta se v Disneylandu. FOTO: Instagram Kljub veseli novici je igralka pred kratkim priznala, da ni vse tako popolno, saj družina Agruma njune zveze ne podpira najbolj. "Moja družina je čudovita, Ramonina pa najine zveze ni tako dobro sprejela," je povedala v podkastu Life Uncut pred nekaj dnevi. "Zato je bila v veliko pogledih najina zveza za njo veliko težja, saj sva tudi na očeh javnosti," je še razkrila voditeljicama Brittany Hockley in Lauri Byrne in dodala, da podjetnica tudi sicer ni vajena tolikšne pozornosti medijev. "Žalostno je opazovati, kaj se je zgodilo z njeno družino zaradi tega. Upam, da bodo spremenili svoj odnos do teh stvari," je izrazila upanje. PREBERI ŠE Rebel Wilson dejala, da družina njenega dekleta ni navdušena nad njuno zvezo Zvezdnica je novico, da je v istospolni zvezi, sporočila junija 2022, hkrati pa razkrila identiteto sedanje zaročenke. "Mislila sem, da iščem Disneyjevega princa, a morda sem ves ta čas v resnici potrebovala Disneyjevo princeso," je takrat zapisala v objavi na družbenem omrežju. Igralka in njeno dekle sta od takrat skupaj potovali, fotografije sta delili tudi s svojimi oboževalci, novembra pa sta naredili še en velik korak v njuni zvezi, saj je Wilsonova prvič postala mati. Deklico je poimenovala Royce, dobila pa jo je s pomočjo nadomestne matere, ki se ji je zahvalila tudi v objavi.