Rebel Wilson pri hujšanju ni imela podpore svoje ekipe

Rebel Wilson si je na začetku leta 2020 zadala cilj, da stopi na pot zdravega načina življenja, do danes ji je uspelo izgubiti več kot 30 kilogramov. A zvezdnica ni imela podpore svoje ekipe, ki nad njenim hujšanjem ni bila navdušena.

icon-expand Njena ekipa ni želela, da igralka shujša. FOTO: AP

"Pravzaprav sem bila deležna veliko nasprotovanj s strani svoje ekipe tukaj v Hollywoodu, ko sem rekla: "To leto bom posvetila zdravju. Počutim se, kot da se bom resnično fizično preobrazila in spremenila svoje življenje," je za BBC povedala 41-letni zvezdnica filmske franšize Prava nota (Pitch Perfect). "Spraševali so me, 'Zakaj?' Zakaj želiš to storiti?'" se spominja, "Zato, ker sem služila milijone dolarjev kot zabavno debelo dekle in kot takšna oseba." Toda Wilsonova je vedela, da želi spremeniti svoj odnos s hrano, saj je dejala, da je kljub temu, da je bila zadovoljna s svojo težo, vedela, da so njene prehranjevalne navade problematične. "Globoko v sebi sem vedela, da nekatera čustvena prehranjevalna vedenja, ki sem jih izvajala, niso zdrava. Na primer, ne bi mi bilo treba (pojesti) vsak večer lončka sladoleda," je priznala. "Da se nisem soočila s čustvi, sem zato uporabljala hrano, kar seveda ni bilo najbolj zdravo."

icon-expand Rebel Wilson je od začetka leta 2020 izgubila več kot 30 kilogramov. FOTO: Profimedia

Wilsonova je priznala, da razume, zakaj je javnost obsedena z njeno izgubo teže, saj je nekoč bolj pozorno spremljala popotovanje slavne voditeljice Oprah Winfrey. "Oprah je ena mojih junakinj," je oktobra povedala za Daily Telegraph. "Vsekakor je imela težave s prehranjevanjem in vedno sem gledala njene epizode, ko je govorila o tem." Poleti je zvezdnica spregovorila, zakaj se je za hujšanje v prvi vrsti sploh odločila. Z manj kilogrami ima namreč večje možnosti, da zanosi. "Začelo se je, ko sem poizvedovala o plodnosti in mi je zdravnik rekel, da bi imela veliko več možnosti, če bi bila bolj zdrava." 41-letna igralka je bila sprva užaljena zaradi komentarjev zdravnika, saj je verjela, da je pri svoji trenutni teži precej zdrava. Za preoblikovanje postave se ni odločila zaradi neplodnosti, temveč zaradi svoje prihodnosti. "Zaradi tega se je nekako vse začelo. Če bi shujšala, bi mi to dalo boljše možnosti za zamrznitev jajčec in njihovo boljšo kakovost," je dejala. "Bolj kot nase sem mislila na svojega bodočega potomca ali potomko."