Rebel Wilson prišla do cilja: tehtnica kaže 75 kilogramov

40-letna igralka z avstralskimi koreninamiRebel Wilson je en mesec pred koncem letošnjega leta, uresničila svoj cilj – izgubila je vse odvečne kilograme, ki jih je želela. 2. januarja je sporočila na družbenih omrežjih, da je stopila na pot bolj zdravega življenja.

''Letos se bom posvetila hoji, hidraciji, izogniti se bom poskušala hitri prehrani in sladkorju,'' je svoje načrte napovedala že v začetku letošnjega leta in dodala, da trenira kar sedemkrat tedensko. Ob tem je poudarila, da trenira po planu Jona Castana, z objavami v vseh teh mesecih pa je bila zagotovo inspiracija za vse, ki so si zadali podobne cilje.

Zvezdnica trilogije Prava nota je med pandemijo vztrajno in pridno trenirala, kilogrami pa so se kar topili. Svoje rezultate je celo leto pridno in vestno dokumentira na družbenih omrežjih, zdaj pa je sporočila veselo novico o izgubi kilogramov.

"Svoj cilj sem dosegla že en mesec prej. Številka sicer ni pomembna, ampak bolj to, da sem zdrava. Kljub temu sem potrebovala oprijemljive meritve in številko, ki sem jo imela za cilj, in to je bilo 75 kilogramov,"je ponosno sporočila svoj dosežek.

Leto 2020 je za 40-letno igralko prelomno na več področjih, tudi na ljubezenskem. Septembra se je na rdeči preprogi prvič pojavila z novim izbrancem, 11 let mlajšim Jacobom Buschom.