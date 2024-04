Rebel Wilson pristala na zabavi kraljevega člana: Bilo je polno drog

Rebel Wilson trdi, da je določen član kraljeve družine povezan z divjimi zabavami. V svojih novi knjigi spominov Rebel Rising 44-letnica podrobno opisuje, kako jo je leta 2014 na dogodek povabil neimenovan član kraljeve družine. Na zabavi naj bi se delile substance, za katere je mislila, da so sladkarije, namenoma pa je bilo premišljeno tudi, da je prisotnih več žensk kakor moških. "V zadnjem trenutku so me povabili na zabavo tehnološkega milijarderja – tip, ki me je povabil, je kot petnajsti ali dvajseti v vrsti za britanski prestol. Mojemu prijatelju je rekel, da potrebujejo dekleta," je zapisala v knjigi.

Wilsonova nerazkrito lokacijo opisuje kot ranč tik izven območja Los Angelesa. Tema je bila srednjeveška, zato je prišla oblečena v situaciji primerni obleki s stožčastim klobukom. "Vzdušje je bilo pravo, zabava je bila nora. Moški so se borili s konji na polju, dekleta, oblečena v morske deklice, so bila v bazenu ... Posestvo je bilo ogromno in ker je bilo precej oddaljeno, so gostom dodelili sobe za spanje," je zapisala.

Nato je razkrila, da je med zabavo videla neimenovanega kralja. "Gledam britansko kraljevo osebnost, medtem ko nenehno dvigujem svoje prsi. Tam je ogromen zasebni ognjemet in kar naenkrat je ura dve zjutraj in ven pride tip z velikim pladnjem, napolnjenim s tem, kar je videti kot tona sladkarij." Vesela, da je bila obdarjena s sladkimi dobrotami, je povprašala po njih, a so ji povedali, da je to v resnici "molly". Rebel je pojasnila: "Zmedena sem se obrnila na scenarista, s katerim sem se pogovarjala. Povedal mi je, da je za orgije, ki se običajno začnejo na teh stvareh ob tem času."

Takrat naj bi doživela razodetje in v njeni glavi so se poklopile besede v povabilu."Zdaj je komentar Windsorja o potrebi po več dekletih postal veliko bolj smiseln. Niso govorili o razmerju med fanti in deklicami, kot da bi šlo za najstniško diskoteko. Govorili so o orgijah!" Kot je igralka navedla v svojih spominih, ni imela želje po tem, da bi se v to vključila. "Ni mi bilo treba posebej poudarjati, da dvignem svojo dekliško obleko in pobegnem od tam, kakor hitro lahko," je zapisala.