Rebel Wilson prvič postala mama: Dobrodošla Royce Lillian

"Ne morem opisati ljubezni, ki jo čutim do nje. Ona je čudež!" je nadaljevala zapis in dodala, da je hvaležna vsem, ki so sodelovali. "Večno bom hvaležna vsem, ki ste sodelovali in mi pomagali ustvariti družino. Še posebej hvala nadomestni materi, ki jo je rodila s tako milostjo in skrbjo. To je čudovito darilo. Najboljše darilo," je razneženo zapisala 42-letnica. Poudarila je, da je pripravljena na materinstvo in na to, da mali deklici izkaže vso ljubezen, ki jo premore. "Veliko spoštovanja vsem mamicam, ponosna sem, da sem v vašem klubu," je še dodala. Novico o rojstvu je delila tudi preko Instagram storyja.