Rebel Wilson razjezila novinarja: 'Ukradla mi je zgodbo'

Samo nekaj ur po objavi, je kolumnist časopisa Sydney Morning Heralda Andrew Hornery videl, kaj je razkrila in povedal, da je sam že vedel za njuno zvezo in dodal, da je to bila njegova ekskluzivna zgodba. On je bil tisti, ki je želel razkriti dejstvo, da Rebel ljubi dekle in ob tem potožil, da mu je igralka ukradla zgodbo.

"Hvala za vse vaše komentarje. To je bila zelo težka situacija, ki jo bom poskusila rešiti na čim boljši način," je zadevo komentirala 42-letna Avstralka. Kot kaže na Twitterju, naj bi Rebel opozorili, da ima dva dni, da se razkrije kot lezbijka, sicer bodo to naredili drugi. "Torej, očitno to ni bila Rebelina odločitev, da pove, da ljubi dekle. The Sydney Morning Herald in The Age so priznali, da so ji dali dva dni, da sam pove, da je lezbijka. Kar je še huje? V vse skupaj so bili vpleteni odkriti geji."

Hollywoodska zvezdnica je sicer ob veseli novici, da je zaljubljena, povedala tudi, da je v srečni zvezi že pol leta.