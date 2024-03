Rebel Wilson razkrila ime zvezdnika, ki ji je zaradi biografije skušal groziti

Za Page Six se je že odzval igralčev tiskovni predstavnik, ki je dejal: "Čeprav podpiramo javni govor, so te očitno lažne trditve, ki so bile odtlej izbrisane, v neposrednem nasprotju z obsežnimi podrobnimi dokazi, vključno s sočasnimi dokumenti, filmskimi posnetki in pripovedmi prič, ki so bile prisotne pred, med in po snemanju filma."

"V svoji knjigi sem pisala tudi o usranetu, zdaj pa mi ta skuša groziti," je v nedavno izbrisani objavi na družbenem omrežju zapisala igralka. "Najel je tiskovnega predstavnika za krizne situacije in odvetnike. Želi zaustaviti medije, da ne bi pisali o moji knjigi, a ta bo izšla in vsi boste izvedeli resnico," je nadaljevala. 44-letnica je jasno poudarila, da je nekdanji soigralec ne bo ustrahoval ali utišal. "Usrane, o katerem pišem v enem poglavju knjige, je Sacha Baron Cohen," je razkrila.

Wilsonova je o knjigi in določenem zvezdniku, katerega identitete takrat še ni razkrila, prvič spregovorila v videu, ki ga je delila 15. marca."Ko sem prišla v Hollywood, so mi govorili, da ne prenašajo usranetov, kar je v prevodu pomenilo, da nočejo delati z njimi. Sama sem se strinjala z njimi, saj je to logično," je dejala in dodala:"Kar so govorili, je dobilo smisel, ko sem tudi sama delala z enim izmed teh, od takrat pa se tudi jaz držim tega pravila."

Wilsonova in 52-letni Cohen sta sodelovala pri filmu (Ne)profesionalec, v katerem sta zaigrala par. Igralka je leta 2014 o njunem skupnem projektu spregovorila v oddaji Kyle and Jackie O, kjer Cohena označila kot 'nezaslišanega' človeka."Vsak dan mi je govoril, naj bom gola v določenem prizoru, jaz pa sem ga zavračala. S Sacho imava isto agentko v Ameriki, zato sem mu govorila, da jo bom poklicala in ji povedala, da me nadleguje," je pripovedovala.