Rebel Wilson se je razšla z 11 let mlajšim milijonarjem

Kot poroča Page Six sta, se 40-letna avstralska igralkaRebel Wilsonin njen 29-letni partner, sicer milijonar, Jacob Busch razšla. Njuno prijateljstvo brez obveznosti se je začelo tik pred epidemijo in je med karanteno napredovalo v bolj poglobljen odnos. Jacob je bil tudi Rebelin velik podpornik pri izgubi številnih kilogramov, s čimer je vedno znova presenečala preteklo leto.