Rebel Wilson se je razveselila druge hčerke

"Ponosno sporočava rojstvo najine druge hčerke Rose Estelle! Kakšen čudovit blagoslov je imeti še eno deklico! Zdaj, 4. maja, smo že štiri! Z Ramono sva neverjetno hvaležni in blagoslovljeni, da sva razširili najino družino," je na Instagramu zapisala Rebel Wilson in tako svetu sporočila, da je znova postala mamica.

Njuno drugo hčerko je tokrat rodila Ramona Agruma, za razliko od pred štirimi leti, ko sta javnost povsem nepričakovano razveselili z novico, da sta s pomočjo nadomestne matere postali starša. Njuna prvorojenka Royce Lillian je 4. maja postala starejša sestrica, po objavi na družbenih omrežjih sodeč pa je dojenčico že spoznala in jo stisnila k sebi.