Tuja scena

Rebel Wilson se je razveselila druge hčerke

Los Angeles, 06. 05. 2026 10.05

Avtor:
K.A.
rebel wilson

Rebel Wilson je znova postala mamica. S partnerko Ramono Agrumo sta se razveselili še ene hčerke, njuna prvorojenka Royce Lillian, ki se je rodila prek nadomestne matere, pa je tako postala starejša sestrica. Deklico, ki jo je tokrat rodila Ramona, sta poimenovali Rose Estelle, rodila pa se je 4. maja.

"Ponosno sporočava rojstvo najine druge hčerke Rose Estelle! Kakšen čudovit blagoslov je imeti še eno deklico! Zdaj, 4. maja, smo že štiri! Z Ramono sva neverjetno hvaležni in blagoslovljeni, da sva razširili najino družino," je na Instagramu zapisala Rebel Wilson in tako svetu sporočila, da je znova postala mamica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njuno drugo hčerko je tokrat rodila Ramona Agruma, za razliko od pred štirimi leti, ko sta javnost povsem nepričakovano razveselili z novico, da sta s pomočjo nadomestne matere postali starša. Njuna prvorojenka Royce Lillian je 4. maja postala starejša sestrica, po objavi na družbenih omrežjih sodeč pa je dojenčico že spoznala in jo stisnila k sebi.

Preberi še Zvezdnica Rebel Wilson z ženo pričakuje drugega otroka

Zvezdnica je novico, da s svojima dekletoma pričakujejo še enega otroka, sporočila v začetku decembra. Takrat je Ramona objavila video, na katerem je ponosno pokazala pozitiven nosečniški test in že precej velik nosečniški trebušek, ob tem pa ni skrivala veselja.

Rebel Wilson otrok hčerka Ramona Agruma vesela novica družina

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nikdar več
06. 05. 2026 10.46
Eh...
