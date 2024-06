Rebel Wilson še ni spoznala staršev svoje zaročenke Ramone Agrume

OGLAS

Rebel Wilson in Ramona Agruma sta zaročeni že več kot leto dni, a igralka tašče in tasta še ni spoznala. V intervjuju za Today.com je 44-letna Rebel razkrila, da imajo kulturne razlike vlogo pri tem, zakaj se ona in Agrumini starši še niso osebno srečali, čeprav je par svojo zvezo javno objavil že junija 2022. "Ramona je bila rojena v Latviji, ki ni tako prijazna do LGBTQ+ kot druge države," je dejala igralka o evropskem odraščanju svoje partnerke.

Rebel Wilson in Aroma Agruma. FOTO: Profimedia icon-expand

"Mislim, da nekateri ljudje potrebujejo malo več časa. In nekateri ljudje ne bodo nikoli prišli do tega, in to je v redu, in to je njihova odločitev," je dodala."Še vedno obstajajo deli sveta, ki niso tako sprejemljivi." Kljub temu pa se zvezdnica ne bi mogla bolj veseliti prihajajočega srečanja, par namreč namerava čez nekaj tednov odpotovati v Evropo. "Zelo sem navdušena, da jih bom spoznala, ker vem, da so zelo pametni. Ramonina mama je zdravnica," je dejala. Njena zaročenka je ustanoviteljica in oblikovalka podjetja Lemon Ve Limon, trajnostnega oblačilnega podjetja s sedežem v Los Angelesu. Rebel je dodala, da je njuna 19-mesečna hčerka Royce Lillian, ki se je rodila prek nadomestne matere novembra 2022, naredila njihovo srečanje bolj obvladljivo. "Roycie je pravi ledolomilec – njo videvajo preko videoklica."

Rebel Wilson in hči. FOTO: Instagram icon-expand