Rebel Wilson sporočila, da ni zaročena

"Hvala vsem za vse dobre želje, ampak nisva zaročeni," je v zgodbi na Instagramu zapisala Rebel Wilson , potem ko je Page Six nedavno poročal, da se je zaročila z modno oblikovalko Ramono Agruma . V zgodbi je objavila kratek videoposnetek, na katerem z izbranko pozira pred pravljičnim gradom v Disneylandu.

42-letna Avstralka je Ramono, ki je ustanoviteljica losangeleškega podjetja z oblačili, javnosti predstavila junija, ko je objavila njuno skupno fotografijo na družbenem omrežju in zapisala: "Mislila sem, da iščem princa, a morda sem ves ta čas v resnici iskala princeso." Malo za tem, ko sta potrdili svojo zvezo, sta odšli na romantični oddih k našim sosedom na Sardinijo. Fotografi so ju z roko v roki ujeli med raziskovanjem uličic in skritih kotičkov, utrinke z dopusta pa sta objavili tudi na družbenih omrežjih.