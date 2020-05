Rebel Wilson stopila na pot bolj zdravega načina življenja

Komedijantka Rebel Wilson je sklenila, da v tem letu stopi na pot bolj zdravega življenja in razkrila, kakšen je njen konkretni cilj in kako to doseči. ''Tudi če se moraš plaziti k svojim ciljem, nadaljuj, saj bo vredno,'' je zapisala pod fotografijo na kateri je v športni opremi tik pred pričetkom vadbe. ''Potrudi se in vsak dan vloži več truda. Vem, nekateri dnevi so naravnost frustrirajoči, počutiš se, da bi najraje odnehal, saj te jezi odsotnost napredka. Vseeno verjemi, dobre stvari prihajajo,''je še dodala in s temi besedami vplivala na sledilce, ki so se odločili v svojem življenju nekaj spremeniti.