Rebel Wilson s svojo družino uživa na dopustu

Rebel Wilson je s svojimi oboževalci prvič delila skupno družinsko fotografijo, odkar se je njihova družina povečala še za enega člana. Na prikupnem utrinku pozira skupaj s svojo ženo Ramono in njunima hčerkama, triletno Royce in novorojenko Rose . Komičarka se je s svojo partnerko, s katero sta se poročili pred dvema letoma, rojstva druge hčerke razveselila v začetku maja.

Prvo deklico sta partnerici dobili prek nadomestne matere, njeno mlajšo sestrico pa je rodila igralkina žena. "Ponosno sporočava rojstvo najine druge hčerke Rose Estelle! Kakšen čudovit blagoslov je imeti še eno deklico! Zdaj, 4. maja, smo že štiri! Z Ramono sva neverjetno hvaležni in blagoslovljeni, da sva razširili najino družino," je pred dvema mesecema na Instagramu zapisala Rebel Wilson in tako svetu sporočila, da je znova postala mamica.

Igralka se je z modno oblikovalko zaročila leta 2023, k oltarju pa sta se v belih oblekah prvič sprehodili septembra 2024 na Sardiniji ter nato še v njeni domovini, Avstraliji.