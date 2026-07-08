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Tuja scena

Rebel Wilson s svojo družino uživa na dopustu

Los Angeles, 08. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Rebel Wilson

Rebel Wilson uživa v popolni družinski sreči, kar je potrdila z objavo čudovitega posnetka, na katerem pozira s svojo ženo in obema hčerkama. Slavna komičarka ne skriva navdušenja nad svojim življenjem, ki sta ga s partnerko zgradili v preteklih letih.

Rebel Wilson je s svojimi oboževalci prvič delila skupno družinsko fotografijo, odkar se je njihova družina povečala še za enega člana. Na prikupnem utrinku pozira skupaj s svojo ženo Ramono in njunima hčerkama, triletno Royce in novorojenko Rose. Komičarka se je s svojo partnerko, s katero sta se poročili pred dvema letoma, rojstva druge hčerke razveselila v začetku maja.

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Prvo deklico sta partnerici dobili prek nadomestne matere, njeno mlajšo sestrico pa je rodila igralkina žena. "Ponosno sporočava rojstvo najine druge hčerke Rose Estelle! Kakšen čudovit blagoslov je imeti še eno deklico! Zdaj, 4. maja, smo že štiri! Z Ramono sva neverjetno hvaležni in blagoslovljeni, da sva razširili najino družino," je pred dvema mesecema na Instagramu zapisala Rebel Wilson in tako svetu sporočila, da je znova postala mamica.

Igralka se je z modno oblikovalko zaročila leta 2023, k oltarju pa sta se v belih oblekah prvič sprehodili septembra 2024 na Sardiniji ter nato še v njeni domovini, Avstraliji.

Razlagalnik

Rebel Wilson je avstralska igralka, scenaristka in producentka, ki je svetovno slavo dosegla predvsem s svojimi komičnimi vlogami. Najbolj znana je po nastopu v filmski seriji 'Prava nota' (Pitch Perfect), kjer je upodobila ikonični lik 'Fat Amy'. S svojim edinstvenim smislom za humor in improvizacijo se je uveljavila kot ena najbolj prepoznavnih komičnih igralk v Hollywoodu.

Nadomestno materinstvo ali surogatstvo je postopek, pri katerem ženska, imenovana nadomestna mati, zanosi in donosi otroka z namenom, da ga po rojstvu izroči drugi osebi ali paru, ki bosta postala otrokova pravna starša. Ta metoda se pogosto uporablja v primerih, ko posamezniki ali pari iz medicinskih ali drugih razlogov ne morejo sami zanositi ali donositi otroka.

Sardinija je drugi največji otok v Sredozemskem morju in ena od dvajsetih dežel Italije. Otok je znan po svoji bogati zgodovini, kristalno čistem morju, belih peščenih plažah in edinstveni kulturni dediščini, zaradi česar je priljubljena destinacija za turiste z vsega sveta, vključno s številnimi znanimi osebnostmi, ki tam pogosto prirejajo ekskluzivne dogodke.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Rebel Wilson igralka družina otroci žena

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