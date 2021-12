Rebel Wilson v zvezi z 10 let mlajšim tenisačem?

O novi zvezdniški romanci med prvimi poroča portal Page Six. Vse glasnejše govorice o domnevni zvezdniški romanci so se pojavile prejšnji teden, ko so Rebel Wilson in Matta Reida opazili na zmenku na kosilu v kavarni v Sydneyju na božični večer.

Očividci so za Daily Mail povedali, da sta bila 41-letna igralka in zvezdnica filmske franšize Prava nota (Pitch Perfect) in 31-letni profesionalni športnik videti skupaj zelo srečna ter sta se med obrokom smejala in šalila.

Wilsonova in Reid sta prvič v javnosti vzbudila pozornost, ko sta se v začetku decembra skupaj udeležila podelitev nagrad avstralske akademije za filmsko in televizijsko umetnost v Sydneyju.