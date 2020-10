Rebel Wilson na družbenih omrežjih deli vse več fotografij z 29-letnim partnerjem

Kot kaže, je fotografija izredno všeč tudi Jacobu, ki je komentiral: "Resnično sem lahko srečen moški." Zaljubljenca sta se kot par prvič pojavila na rdeči preprogi septembra na monaškem dogodku v organizaciji princa Alberta . Po dogodku sta se pridružila tudi večerji z zvezdicama Kate Beckinsale in Helen Mirren .

Pred kratkim je zvezdnica prav tako s sledilci delila fotografije s svojo ljubeznijo na plaži mehiškega letovišča Cabo San Lucas. Jacob je sicer dedič pivovarske dinastije Anheuser-Busch, ki je pred kratkim ustanovil lastno pivovarno Son's Beers. Preden je bil v zvezi z igralko, je bil par zAdrienne Maloof, ki je številnim znana iz resničnostnega šova The Real Housewives of Beverly Hills, dokončno sta se razšla leta 2017. Jacob in Rebel sta se po poročanju tujih medijev spoznala prek skupnih prijateljev v Avstraliji.