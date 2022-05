Rebel Wilson: Vsekakor želim osvojiti oskarja

"Vsekakor želim osvojiti oskarja, to je eden izmed mojih večjih ciljev v življenju," je dejala 42-letnica in nadaljevala, da Akademija sicer navadno ne nagradi komedij, tako da svoje upe polaga v eno izmed prihajajočih dram, v katerih bo zaigrala. "Mislim, da komedija preprosto ne uživa enakega spoštovanja," je pojasnila igralka, ki se bo na veliko platno s komedijo Senior Year vrnila po treh letih premora in veliki telesni preobrazbi. "Ciljev imam sicer veliko, a osvojitev oskarja je vsekakor največji izmed njih."

Ob tem se je igralka razgovorila tudi o ljubezni do sodelovanja pri produkciji filma Senior Year in dejstvu, da so z zgodbo zajeli pomembno sporočilo, sporočilo inkluzivnosti. "Zelo sem ponosna na film in njegovo sporočilo. Srednja šola te namreč ne definira," je o filmu, v katerem bo stopila v čevlje srednješolske navijačice, ki se po dvajsetih letih prebudi iz kome in ugotovi, da ni več to, kar je bila nekoč, dejala Wilsonova.