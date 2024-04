Rebel Wilson: Z njim ne bi sodelovala niti za 50 milijonov evrov

OGLAS

Rebel Wilson si nikoli več ne želi sodelovati z znanim igralcem in režiserjem Sacho Baronom Cohenom. Igralka je dejala, da ni vsote denarja, ki bi jo lahko prepričala k skupnemu ustvarjanju z omenjenim zvezdnikom. Voditelju oddaje Watch What Happens Live with Andy Cohen, v kateri je gostovala, je zatrdila, da pod nobenim pogojem ne bi delala z njim, saj ima z igralcem znanim tudi po vlogi Borata, slabo izkušnjo.

Igralca med snemanjem filma FOTO: Profimedia icon-expand

V svojih nedavno izdanih spominih Rebel Rising je Wilsonova pisala o svoji izkušnji na snemanju filma (Ne)Profesionalec iz leta 2016 z Baronom Cohenom, ki je skupaj z njo napisal scenarij, produciral in igral v filmu, in ga označila za idiota. "Zdaj imam politiko brez idiotov na delu," je povedala v oddaji in dodala, da svoje odločitve ne bi spremenila niti za visoko vsoto denarja. Voditelj ji je hipotetično ponudil visoke zneske, ta pa je zavrnila tudi pičlih skoraj 50 milijonov evrov. "Ne, nikakor ne bi sodelovala več z njim," je pritrdila. Igralka je v svoji novi knjigi spominov zapisala, da se je počutila nadlegovano in ponižano s strani famoznega igralca, ta pa je obtožbe ostro zanikal. Njegov predstavnik je za priljubljeno revijo podal izjavo: "Čeprav cenimo pomen govorjenja o takih temah, so te očitno lažne trditve v totalnem nasprotju naših dokazov, dokumentov, filmskih posnetkov in pripovedi prič, ki so bile prisotne pred, med in po produkciji filma (Ne)Profesionalec."