Rebel Wilson zaročena z modno oblikovalko Ramono Agruma

Rebel Wilson in njena izbranka Ramona Agruma sta zaročeni, poroča Page Six . Novico je za ameriški medij potrdil dobro obveščen vir, ki je dejal, da sta odločitev za naslednji korak razkrili na zabavi za noč čarovnic: "V kotu sta se poljubljali in vsem govorili, kako sta navdušeni, ker sta zaročeni." Na zabavi Casamigos sta po navedbah vira obe nosili zaročni prstan, zaroka pa naj bi se zgodila pred nekaj tedni.

Zvezo je komičarka naznanila junija, ko je na Instagramu zapisala, da je zaljubljena v dekle. "Mislila sem, da iščem Disneyjevega princa, ampak vse, kar sem resnično potrebovala, je čas, da najdem Disneyjevo princeso." Nekaj ur po njeni objavi je kolumnist časopisa Sydney Morning Herald Andrew Hornery zapisal, da je za njuno zvezo vedel in je dal zvezdnici dva dni časa, da jo razkrije. Očital ji je še, da je z objavo na Instagramu ukradla njegovo ekskluzivno zgodbo, saj je on želel razkriti dejstvo, da je v zvezi z žensko. Nanj se je takoj usul plaz kritik, da je Rebel prisilil v to, da je razkrila svojo homoseksualno usmerjenost. Zadevo je komentirala tudi sama, ko se je zahvalila vsem oboževalcem za podporo. "Hvala za vse vaše komentarje. To je bila zelo težka situacija, ki jo bom poskusila rešiti na čim boljši način." Časopis je nato zgodbo umaknil in se igralki opravičil.