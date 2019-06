Recept za popoln zakon? Gwyneth trikrat na teden ne spi z možem

Zaljubljenca, ki sta si poročne zaobljube izmenjala v newyorškem kraju Hamptons lanskega septembra, sta še vedno v fazi medenih tednov. 46-letna igralka in 48-letni hollywoodski producent sta se odločila, da bosta obdržala svoja domova in tri noči na teden preživela ločeno.

Gwyneth Paltrow in Brad Falchuk sta se po poroki odločila, da ne bosta živela skupaj kot običajen zakonski par, ampak bosta vsaj tri noči na teden ločena drug od drugega. In tega se držita.

Tudi Chris je spet našel srečo v ljubezni. Med njim in igralko Dakoto Johnson,zvezdnico filma 50 odtenkov sive (Fifty Shades of Grey), so preskočile iskrice ljubezni. Gwyneth pa ima o njej povedati le najboljše: ''Obožujem jo. Fantastična ženska je.'' 42-letni britanski pevec in 29-letna Dakota sta začela razmerje leta 2017, na začetku letošnjega leta pa so se začele pojavljati govorice, da sta zaročena, a sta jih kmalu ovrgla.