Recept za srečen zakon? Čimveč seksajte, tudi če vam ni do tega!

"Samo seksajte. Seksajte ves čas. Četudi vam ni ravno do tega, seksajte. Ugotovila sem, da če ne seksava, da sva nataknjena in da če seksava, da sva oba čisto nora eden na drugega. Zato se tega drživa in sva večino časa dobre volje," je lepotica ugotavljala v februarski izdaji revije Elle.

Po osmih letih zakona je recept bogato obdarjene Ashley Graham, kako ohraniti strast in vse v najlepšem redu, očitno všeč tudi njenemu temnopoltemu možu Justinu Ervinu .

Zanimiv pa je podatek, da par pred poroko ni seksal, kar kaže na pristno krščansko vzgojo. Čeprav Ashley priznava, da se ni spraševala "kakšen bo seks z njim", temveč bolj v smislu ali mu lahko zaupa in če je to človek, s katerim bo do konca življenja.

Zaenkrat jima gre vse kot po maslu, sicer pa sta se srečala v cerkvi, sama pa je v svoji biografiji iz leta 2017 sicer priznala, da je "spala s pol New Yorka" in da ni imela "najbolj zdravega odnosa do moških".