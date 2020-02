Recept za srečen zakon? Ne govori, samo pokimaj z glavo

Hollywoodska igralca Harrison Ford in Calista Flockhart sta par že 18 let, od tega sta poročena že skoraj deset let. V nekem intervjuju pa je igralec šaljivo namignil, kako jima uspeva, da ostajata srečna.

Harrison Ford in Calista Flockhart FOTO: AP IgralcaHarrison Ford in Calista Flockhart sta se spoznala januarja leta 2002 na prireditvi zlatih globusov. Med njima je zacvetela ljubezen, na valentinovo 2009 sta se zaročila, že naslednje leto sta se poročila in tako bosta letos junija praznovala deseto obletnico poroke. Kljub temu da je med njima 22 let razlike, veljata za enega najbolj stabilnih parov v Hollywoodu. V nekem intervjuju je tako Calista dejala, da ne čuti razlike v letih, v šaljivem tonu je dejala celo, da se včasih počuti starejšo od soproga. O zakonu pa je spregovoril tudi Ford, v intervjuju za revijo Parade se je 77-letni igralec namreč pošalil, da je recept za srečen zakon v tem, da čim manj govori: "Ne govori, samo pokimaj z glavo." S soprogo pa se zelo rada umakneta tudi iz Los Angelesa, veliko časa namreč preživita na njunem ranču v Wyomingu.