Redek posnetek: Severina prepevala s tastom

Zasebno življenje hrvaške glasbenice Severine je že dlje časa pod drobnogledom tako srbskih kot hrvaških medijev.Tarča tabloidov je postala zaradi sodnega spora z nekdanjim soprogom Milanom Popovićem in kasneje zaradi poroke z nekaj let mlajšim, nekdanjim srbskim nogometašem Igorjem Kojićem, sinom uspešnega srbskega glasbenikaDragana Kojića 'Kebe'. Na naslovnicah številnih revij je nemalokrat pristala udarna novica, da je Severina v zelo slabih odnosih z Igorjevimi starši, sploh očetom, saj naj slednji ne bi podpiral sinovega zakona s hrvaško divo. Razlogov za to naj bi bilo več: Keba naj bi, po pisanju tujih medijev, menil, da je Severina zaradi pornografskega posnetka iz preteklosti preveč kontroverzna, prav tako pa naj bi se mu zdelo, da njegovega sina samo izkorišča. Da je vse to daleč od resnice, je Severina dokazala z objavo videoposnetka, na katerem je s svojim tastom med ležernim posedanjem na domači verandi zapela pesem 'Oću s tobon živit.