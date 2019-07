Redek prizor: Beyonce na rdeči preprogi s hčerko

Glasbenici Beyonce se je na rdeči preprogi v Hollywoodu na premieri priredbe filma Levji kralj pridružila njena sedemletna hči Blue Ivy . Ameriška zvezdnica je poskrbela za pravo presenečenje – ne le zaradi svoje glamurozne obleke modnega oblikovalca Alexandra McQueena in spete pričeske v stilu starega Hollywooda, temveč tudi zato, ker tovrstne rdeče preproge le redko počasti s svojo prisotnostjo, še redkeje pa se tovrstnih dogodkov udeležuje s svojo hčerko. Slednja je, podobno kot njena mama, nosila tesno speto pričesko in modno kreacijo oblikovalca McQueena. Tokrat so fotografi imeli priložnost v svoje objektive ujeti resnično redek prizor.

Poleg tega, da je Beyonce pri filmskem projektuLevji kraljposodila svoj glas fiktivni junakinji, levinji Nali, je napisala in posnela skladbo Spirit, moči pa je združila tudi z Donaldom Gloverjemv še eni spremljajoči pesmi Can You Feel the Love Tonight. O njenem glasbenem doprinosu je režiser filma, Jon Favreau, povedal: ''Imeli smo že izbrano, uveljavljeno glasbo, ustvarjeno posebej za ta film. Lepo je bilo opazovati, kako so ustvarjalci sprejeli Beyonce medse in ji pomagali, da je lahko s svojim vokalom prispevala k bogati filmsko-glasbeni zapuščini.''