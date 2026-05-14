Tuja scena

Redek vpogled v zasebno življenje Sydney Sweeney

Los Angeles, 14. 05. 2026 13.54 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
A. P.
Sydney Sweeney in Scooter Braun

Sydney Sweeney je ob globalni slavi našla tudi ljubezen. Igralka je na svojem Instagram profilu objavila skoraj minuto dolg video, s katerim je sledilcem ponudila vpogled v romantične trenutke, ki jih preživlja s partnerjem, glasbenim menedžerjem Scooterjem Braunom.

Slavna igralka je svojim 26 milijonom sledilcev na Instagramu ponudila redek vpogled v svojo zasebnost. 28-letna Sydney Sweeney namreč v zadnjih mesecih uživa v sveži romanci z glasbenim menedžerjem Scooterjem Braunom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skoraj minuto dolg video, ki ga je zvezdnica serije Evforija objavila v Instagram zgodbi, prikazuje zaljubljeni par med oddihom v Avstraliji. Med drugim ju je mogoče videti med sprehodom po plaži, plesom in objemi, v enem od posnetkov Braun igralko tudi večkrat poljubi na lice. V videu sta pokazala tudi utrinke helikopterskega poleta na otok, kjer sta se potapljala in plavala med jatami rib.

Sydney Sweeney in Scooter Braun
Sydney Sweeney in Scooter Braun
FOTO: Profimedia

Govorice o njuni romanci so se prvič pojavile junija lani, ko sta skupaj obiskala poroko Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez v Italiji. Braun se je kasneje v družbi igralke pojavil tudi na premieri tretje sezone serije Evforija, v kateri Sweeneyjeva igra eno od glavnih vlog.

KOMENTARJI2

FlatyEric
14. 05. 2026 16.06
A ko se bo ločevala, bo tudi tako snemarila vse skupaj?
Slash
14. 05. 2026 15.55
Mmmmm, slastni geni....
