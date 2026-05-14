Redek vpogled v zasebno življenje Sydney Sweeney

Slavna igralka je svojim 26 milijonom sledilcev na Instagramu ponudila redek vpogled v svojo zasebnost. 28-letna Sydney Sweeney namreč v zadnjih mesecih uživa v sveži romanci z glasbenim menedžerjem Scooterjem Braunom.
Skoraj minuto dolg video, ki ga je zvezdnica serije Evforija objavila v Instagram zgodbi, prikazuje zaljubljeni par med oddihom v Avstraliji. Med drugim ju je mogoče videti med sprehodom po plaži, plesom in objemi, v enem od posnetkov Braun igralko tudi večkrat poljubi na lice. V videu sta pokazala tudi utrinke helikopterskega poleta na otok, kjer sta se potapljala in plavala med jatami rib.
Govorice o njuni romanci so se prvič pojavile junija lani, ko sta skupaj obiskala poroko Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez v Italiji. Braun se je kasneje v družbi igralke pojavil tudi na premieri tretje sezone serije Evforija, v kateri Sweeneyjeva igra eno od glavnih vlog.
