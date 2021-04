Redka fotografija sina Johnnyja Deppa

Na enem od profilov, ki jih upravljajo oboževalci Johnnyja Deppa, se je pojavila nova fotografija Jacka Deppa, sina Johnnyja Deppa in Vanesse Paradis.

Na fotografiji vidimo, kako Jack, ki se je rodil kot Johnny Christopher Depp III., drži roke v zrak sredi cvetočega travnika. Znameniti dvigajoči se hollywoodski griči in razvpiti napis "Hollywood" nad mestom Los Angeles so na fotografiji ustvarili dramatično kuliso. Jack, ki je 9. aprila dopolnil 19 let, se ne pojavlja pogosto v javnosti.