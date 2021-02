Redka fotografija sina Toma Cruisa in Nicole Kidman

Connor Cruise še vedno pljuje v odprtih vodah. Sin nekdanjih zakoncev Toma Cruisa in Nicole Kidman ni redni uporabnik družbenih omrežjih. Tokrat je po skoraj štirih mesecih objavil novo fotografijo, na kateri ponosno pozira z velikim ulovom.

Tako Connor kot njegov oče Tom živita po pravilih scientološke cerkve, kar je pripomoglo k temu, da sta si ostala blizu, je že dejal vir. Connor in njegova 28-letna sestra Bella, ki sta jo Tom in Nicole tudi posvojila, sta del omenjene vere že od malih nog.

"Connor in Isabella sta odraščala v scientološki cerkvi, katere člana sta že od malih nog," je dejal vir in dodal, da sta brat in sestra "popolnoma predana scientologa, tako kot Tom."

Čeprav se Connor večinoma ne pojavlja v medijih, se občasno dobi z očetom, s katerim ju kdaj ujamejo v javnosti. Nazadnje so ju skupaj fotografirali v Londonu oktobra 2019.

Medtem ko Connor živi precej umirjeno življenje in se ukvarja z ribištvom, se je njegova sestra Bella podala v modni svet. Dela kot modna oblikovalka, v Londonu pa si je ustvarila dom, v katerem živi z možem Maxom Parkerjem, s katerim se je poročila leta 2015.