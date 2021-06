Redka skupna fotografija dveh otrok Micka Jaggerja

Georgia May in Lucas Jagger

Dva od osmih otrok legendarnega rokerja Micka Jaggerja sta si med vikendom vzela nekaj prostega časa in ga preživela skupaj. 22-letni sin Lucas Jagger je namreč v Los Angelesu obiskal svojo starejšo sestro Georgio.

29-letna manekenka Georgia May Jagger je na družbenem omrežju delila nekaj njunih skupnih fotografij, pod katerimi je zapisala: "Lucas v LA-ju." S fotografij je razvidno, da sta polsestra in polbrat družinsko srečanje izkoristila za sprehod v naravi, skupno kosilo in druženje s prijatelji, med katerimi je bil tudi scenarist Brett Grace. Lucas je v komentarjih zapisal, da se veseli njunega ponovnega druženja: "Rad te imam. Komaj čakam na najin naslednji izlet."